NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach detaillierten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die endgültigen Resultate des Energietechnikkonzerns hätten nicht überrascht, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl peilten das Geschäftsfeld Gas and Power (GP) und auch der Konzern insgesamt nunmehr nur das untere Ende der Prognosespannen für das Gesamtjahr an. Die Markterwartung für das operative Ergebnis von GP könnte deutlich sinken./la/gl