NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern habe das Geschäftsjahr solide abgeschlossen, schrieb Analyst Simon Toennessen am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Er lobte den Umsatz- und Margenausblick, aber der Barmittelfluss hinke hinterher./ag/ajx