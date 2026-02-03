Siemens Energy Aktie
Marktkap. 135,06 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Richard Dawson sprach am Mittwoch in seiner ersten Reaktion von starken Ergebnissen des Energietechnikkonzerns. Dabei hätten der Auftragseingang und der Free Cashflow herausgeragt, schrieb er./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
158,60 €
|Abst. Kursziel*:
-18,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
157,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,54%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.