Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Energy Buy

10:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Richard Dawson sprach am Mittwoch in seiner ersten Reaktion von starken Ergebnissen des Energietechnikkonzerns. Dabei hätten der Auftragseingang und der Free Cashflow herausgeragt, schrieb er./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

