Siemens Energy Aktie
Marktkap. 126,2 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe einen rekordhohen Auftragseingang verzeichnet, schrieb Richard Dawson in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von der Nachfrage nach Gasturbinen, hier liege der Auftragseingang um 6,4 Prozent über dem Konsens./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
152,40 €
|Abst. Kursziel*:
34,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
154,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,70%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
203,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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