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Siemens Energy Aktie

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STU

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KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Energy Buy

11:41 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Eine

Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In RWE, Nordex, Friedrich Vorwerk, Knorr-Bremse und Siemens Energy sieht der Experte strukturelle Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
146,35 €		 Abst. Kursziel*:
40,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
143,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,10%
Analyst Name:
Chris Armstrong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
198,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

11:41 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
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