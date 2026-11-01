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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Energy Buy

09:51 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Richard Dawson hält den Weg zu noch profitablerem Wachstum bis ins Geschäftsjahr für gut berechenbar, wie er am Freitag schrieb. Die Pipeline für neue Gasturbinen-Aufträge bleibe prall gefüllt - auch abseits von Rechenzentren. Zudem habe das Management das Potenzial aus dem Servicegeschäft nach 2030 betont./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
133,00 €		 Abst. Kursziel*:
54,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
128,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,06%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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