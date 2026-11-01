Siemens Energy Aktie
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Marktkap. 110,83 Mrd. EURKGV 32,09
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
AI Analyse
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Richard Dawson hält den Weg zu noch profitablerem Wachstum bis ins Geschäftsjahr für gut berechenbar, wie er am Freitag schrieb. Die Pipeline für neue Gasturbinen-Aufträge bleibe prall gefüllt - auch abseits von Rechenzentren. Zudem habe das Management das Potenzial aus dem Servicegeschäft nach 2030 betont./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
133,00 €
|Abst. Kursziel*:
54,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
128,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,06%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
202,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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