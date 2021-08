HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,40 Euro belassen. Die Erholung der Sparte Gas & Power sei auf Kurs, schrieb Analyst Philip Buller in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hier deckten sich die Aufträge und der Umsatz mit den Erwartungen. Alles in allem habe es keine Überraschungen mehr gegeben nach der jüngsten Gewinnwarnung im Zusammenhang mit Siemens Gamesa./bek/ag