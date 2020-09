HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Siemens Energy mit "Halten" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Siemens-Abspaltung sei ein solides finanzielles Fundament mitgegeben worden, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Herausforderungen seien aber hoch. Der Unternehmensumbau werde an vielen Stellen auf Widerstände treffen und sei kein Selbstläufer. Gleichzeitig seien die globalen Marktchancen aussichtsreich. Die Aktie dürfte vor allem für langfristig orientierte Anleger interessant sein./edh/ajx