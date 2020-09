NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Siemens Energy bei einem Kursziel von 25 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Kurzfristig gebe es Aufwärtspotenzial, aber über die längerfristigen Herausforderungen könne nicht hinweg gesehen werden, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Um auf den Energiewandel zu setzen, sollten Anleger Siemens Gamesa bevorzugen./ajx/ag