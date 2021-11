NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Andreas Willi hob am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht die starke Auftragslage im Sparte Gas and Power hervor. Die breite Spanne für die Jahresziele liege im Bereich der Markterwartungen./ag/mis