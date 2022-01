NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Andreas Willi aktualisierte sein Bewertungsmodell für den Energiekonzern vor den Quartalszahlen. An seiner Sicht auf die Aktie habe sich nichts geändert, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie biete Wertpotenzial, dessen Realisierung aber die Struktur verhindere./ajx/edh