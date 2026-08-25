Siemens Energy Aktie
Marktkap. 127,22 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
AI Analyse
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Plan zur Verselbständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) sei nach den Medienberichten seit Juni und den steten Managementkommentaren hinsichtlich Kerngeschäft und Randbereichen keine Überraschung, schrieb Colin Moody am Dienstag. Eine Trennung würde die Anlagestory vereinfachen. Einen Wert für die Sparte jenseits von 10 Milliarden Euro würde Moody für ein gutes Ergebnis halten - vor allem mit Blick auf den bis 2030 sinkenden Beitrag zum operativen Konzernergebnis./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
153,08 €
|Abst. Kursziel*:
30,65%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
152,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,53%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
204,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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