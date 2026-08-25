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RBC Capital Markets

Siemens Energy Outperform

09:56 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Plan zur Verselbständigung der Sparte Transformation of Industry (ToI) sei nach den Medienberichten seit Juni und den steten Managementkommentaren hinsichtlich Kerngeschäft und Randbereichen keine Überraschung, schrieb Colin Moody am Dienstag. Eine Trennung würde die Anlagestory vereinfachen. Einen Wert für die Sparte jenseits von 10 Milliarden Euro würde Moody für ein gutes Ergebnis halten - vor allem mit Blick auf den bis 2030 sinkenden Beitrag zum operativen Konzernergebnis./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:51 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
153,08 €		 Abst. Kursziel*:
30,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
152,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,53%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
204,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:21 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09:21 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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20.08.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
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