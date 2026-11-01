Siemens Energy Aktie
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Marktkap. 101,17 Mrd. EURKGV 32,09
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
AI Analyse
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seinen stark gewesen und der Tenor auf der Telefonkonferenz beruhigend, schrieb Phil Buller am Mittwochabend in seinem Resümee. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2029 um bis zu 21 Prozent an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
126,50 €
|Abst. Kursziel*:
97,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
131,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
90,84%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
204,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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