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JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

08:01 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 245 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalsergebnisse seinen stark gewesen und der Tenor auf der Telefonkonferenz beruhigend, schrieb Phil Buller am Mittwochabend in seinem Resümee. Er hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis zum Geschäftsjahr 2029 um bis zu 21 Prozent an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
126,50 €		 Abst. Kursziel*:
97,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
131,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,84%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
204,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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