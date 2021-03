NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Unternehmensveranstaltung zum Thema Wasserstoff auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Nachfrage nach Strom aus erneuerbaren Energien dürfte einen gewaltigen Schub erfahren, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Art der Energieerzeugung könnte der begrenzende Faktor sein, denn ohne günstige grüne Energie gebe es keinen "grünen" Wasserstoff./la/fba