FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 21,50 auf 21 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Abwärtsrisiken für das weltweite Wachstum hätten deutlich zugenommen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Darin beschäftigte er sich mit dem Energiewandel und möglichen Profiteuren im Kapitalgüterbereich. Mit dem grundsätzlichen Trend zu klimaneutralem Wirtschaften gehe erhebliches Wachstumspotenzial in puncto Elektrifizierung und Energieeffizienz einher. Er spricht in dieser Hinsicht von einem "Super-Zyklus"./bek/tih