FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Vertrauen in eine Trendwende beim Hersteller von Windkraftanlagen nehme zu, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/gl