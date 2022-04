NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Gamesa mit "Hold" und einem Kursziel von 17,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. In einem sich verlangsamenden und wettbewerbsintensiven Markt stünden die Windturbinenhersteller unter erheblichem Druck durch Kosteninflation, Einschränkungen in der Lieferkette und hohe Investitionen, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für Siemens Gamesa blieben unklar, da neben einer Offerte an die übrigen Aktionäre auch ein teilweiser oder vollständiger Ausstieg von Siemens Energy möglich sei. Eine Kapitalerhöhung könne nicht ausgeschlossen werden, wenn Siemens Gamesa eigenständig bleibt./edh/tih