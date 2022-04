NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Auftragseingang und operatives Ergebnis des Windturbinenherstellers hätten enttäuscht, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei der Jahresausblick zur Disposition gestellt worden./edh/mis