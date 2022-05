NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach finalen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,30 Euro belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen erwarte im zweiten Halbjahr eine Wiederbeschleunigung der Auftragseingänge, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichfalls seien aber die herausfordernden Geschäftsbedingungen betont worden./tih/ajx