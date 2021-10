NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Neutral" belassen. Die Unternehmen für Erneuerbare Energien dürften sich im vergangenen Quartal recht unterschiedlich geschlagen haben, schrieb Analyst Akash Gupta in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehende Berichtssaison. Die Markterwartungen für den Windkraftanlagenhersteller Siemens Gamesa dürften weiter sinken. Gupta rät Anlegern, Kursgewinne mitzunehmen./tav/gl