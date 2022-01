NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Indikationen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Diese zeigten, wie stark gegenwärtig der Gegenwind vonseiten der Inputkosten sei, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Windkraftbranche sei derzeit "nicht investierbar". Nach einem voraussichtlich dritten operativen Verlustjahr in Folge von Siemens Gamesa richte sich der Blick zudem immer stärker auf die Bilanz des Unternehmens./bek/he