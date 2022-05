NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 18,00 auf 15,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Perspektiven mit Windkraftanlagen an Land sowie die Konzernbilanz seien Aspekte, die einer Wende im Wege stehen könnten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Ernennung eines neuen Vorstands für das operative Geschäft (COO) habe das Windkraft-Unternehmen jetzt aber zwei Manager im Vorstand, die gute Erfolge aufzuweisen haben bei der Neuausrichtung von Projektgeschäften./tih/la