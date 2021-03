ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach einer Veranstaltung zum Thema Energie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Einstieg von Öl- und Gaskonzernen in das Geschäft mit Windkraftanlagen in Küstengewässern könne laut Siemens Gamesa auf die Preise drücken, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das dürften aber Effizienzgewinne, technische Fortschritte und Größenvorteile der klassischen Produzenten von Windenergie ausgleichen. Siemens Gamesa wolle die Marktführerschaft beibehalten./bek/gl