ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Gamesa anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze des Herstellers von Windkraftanlagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek