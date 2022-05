ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die etwaige Komplettübernahme des Windkraftanlagenbetreibers durch die Mutter Siemens Energy sei - obwohl erwartungsgemäß - eine willkommene Nachricht, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dem anstehenden Kapitalmarkttag in der kommenden Woche dürfte zu dem Thema noch mehr Klarheit geschaffen werfen./tav/bek