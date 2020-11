NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Gamesa vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Akash Gupta glich in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen mit denen des aktuellen Konsens (durchschnittliche Analystenprognosen) ab. Der Fokus dürfte auf den Aufträgen des Windkraftanlagen-Bauers liegen und auf den Kommentaren des neuen Chefs. Gupta verwies zudem auch auf die jüngste Gewinnwarnung des Unternehmens im Juni./ck/ajx