NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, sei das Quartal schlecht verlaufen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Margen im Onshore-Bereich des Windturbinenherstellers seien verfehlt worden, allerdings sei der Barmittelfluss wegen Verbesserungen beim eingesetzten Kapital besser als erwartet ausgefallen. Die Ziele für 2020 entsprächen zugleich seinen Erwartungen./ck/mis