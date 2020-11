NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa vor dem Kapitalmarkttag des Herstellers von Windkraftanlagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Nachdem das Unternehmen in der Vergangenheit wiederholt enttäuscht habe, ergebe sich nun die Gelegenheit, Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz des zuletzt deutlichen Kursanstiegs hätten die Aktien angesichts starker Wachstumsperspektiven im Geschäft mit Anlagen auf See noch Aufwärtspotenzial./la/bek