NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach einem Kapitalmarkttag von 23 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sein Investmentgedanke bei der Aktie des Windkraftanlagenbauers sei bestätigt worden, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte zwar seine bereinigten Gewinnschätzungen für das laufende Jahr, erhöhte sie aber für die beiden Folgejahre./tih/he