NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Gamesa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Dass Konkurrent Vestas die Übernahme des Anteils von Mitsubishi Heavy Industries (MHI) am Gemeinschaftsunternehmen MHI Vestas Offshore Wind angekündigt hat, dürfte erst einmal nichts an der Marktführerschaft von Siemens Gamesa bei Windturbinen für Küstengewässer ändern, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/ag