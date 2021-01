NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa vor Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2020/21 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Dank geringerer Verluste im Geschäft mit Windkraftanlagen an Land rechne er mit einer Verbesserung der Gewinnmargen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies reflektiere den Trendwende unter dem neuen Management./mis/zb