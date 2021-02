NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Overweight" belassen. Das Aufkommen von sogenanntem grünen Wasserstoff dürfte die Kapitalgüterproduzenten stark beeinflussen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Themenstudie. Das umfasse die Erzeugung, den Transport, die Lagerung und die Verwendung von Energie. Die Zusammenarbeit von Siemens Gamesa und Siemens Energy für die Produktion grünen Wasserstoffs sei ein gutes Beispiel für die Synergien beider Unternehmen./bek/he