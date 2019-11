NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Laut erneuter Aussagen des Forschungs- und Beratungsunternehmens Wood Mackenzie (WoodMac) dürfte der globale Markt für Windkraftanlagen an Land im kommenden Jahr seinen Höhepunkt erreichen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dagegen seien die positiven Wachstumsaussichten für Anlagen auf See in den kommenden Jahren intakt. Für Siemens Gamesa steige mit dem Markteintritt von General Electric jedoch das Risiko von Marktanteilsverlusten./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2019 / 14:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2019 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.