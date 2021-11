FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 68 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag sei ein "Homerun" gewesen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern werde seine Führungsrolle in medizinischer Bildgebung wohl noch ausbauen und in Diagnostik zu den Wachstumsraten des Marktes aufschließen./ag/mis