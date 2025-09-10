DAX 23.633 -0,4%ESt50 5.361 -0,1%Top 10 Crypto 16,22 +2,6%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.634 +0,3%Euro 1,1693 -0,1%Öl 67,38 -0,3%Gold 3.634 -0,2%
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid mit weiteren Verlusten erwartet - 100-Tage-Linie unterschritten
NVIDIA-Aktie im Fokus: Dominanz weckt Sorgen bei Rentensparern NVIDIA-Aktie im Fokus: Dominanz weckt Sorgen bei Rentensparern
Siemens Healthineers Aktie

Marktkap. 52,98 Mrd. EUR

KGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

08:01 Uhr
Siemens Healthineers Buy
Siemens Healthineers AG
48,00 EUR -0,05 EUR -0,10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Kreise-Bericht über einen möglichen Verkauf des Diagnostikbereichs auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der im Raum stehende Verkaufspreise scheine die durchwachsene Geschäftsentwicklung der Sparte angemessen zu reflektieren, schrieb Julien Dormois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich blickt der Analyst positiv auf den Medizintechnikkonzern. Es stünden Kurstreiber an./rob/mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,94 €		 Abst. Kursziel*:
25,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
Analyst Name:
Julien Dormois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
05.08.25 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
31.07.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

