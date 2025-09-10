Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 52,98 Mrd. EURKGV 31,01 Div. Rendite 1,76%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Kreise-Bericht über einen möglichen Verkauf des Diagnostikbereichs auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der im Raum stehende Verkaufspreise scheine die durchwachsene Geschäftsentwicklung der Sparte angemessen zu reflektieren, schrieb Julien Dormois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich blickt der Analyst positiv auf den Medizintechnikkonzern. Es stünden Kurstreiber an./rob/mis/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,94 €
|Abst. Kursziel*:
25,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name:
Julien Dormois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|08:01
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
