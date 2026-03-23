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Marktkap. 40,82 Mrd. EUR

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WKN SHL100

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ISIN DE000SHL1006

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Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

08:41 Uhr
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
36,99 EUR 0,22 EUR 0,60%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Update für Analysten vor den Quartalszahlen entspreche den Erstquartalsaussagen, schrieb Julien Dormois in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Organisches Umsatzwachstum und die Marge dürften unter den Jahrestrends liegen, was den Analysten im Schnitt jedoch bereits klar sei. Das Risiko eines längeren Iran-Krieges werde zudem durch die jüngsten Währungsschwankungen weitgehend kompensiert./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,02 €		 Abst. Kursziel*:
62,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,21%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:41 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
16.03.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
13.03.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
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