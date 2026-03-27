Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 39,31 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft habe im ersten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark entwickelt hätten sich zwar die Bereiche Bildgebung und Varian, verschlechtert habe sich aber die Situation im Bereich der Diagnostik./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,04 €
|Abst. Kursziel*:
66,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
77,88%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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