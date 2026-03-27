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Marktkap. 39,31 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
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WKN SHL100

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ISIN DE000SHL1006

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Symbol SEMHF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

10:31 Uhr
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
33,73 EUR -1,95 EUR -5,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft habe im ersten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark entwickelt hätten sich zwar die Bereiche Bildgebung und Varian, verschlechtert habe sich aber die Situation im Bereich der Diagnostik./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,04 €		 Abst. Kursziel*:
66,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,88%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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