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Marktkap. 37,94 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
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WKN SHL100

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ISIN DE000SHL1006

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Symbol SEMHF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

17:56 Uhr
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
34,10 EUR 0,17 EUR 0,50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Sparte Bildgebende Verfahren und dem übernommenen Krebsbehandlungsspezialisten Varian hätten sich zwei wichtige Bereiche des Medizintechnikkonzerns stark entwickelt, wogegen es für die Diagnostik schlecht gelaufen sei, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Siemens Healthineers bleibe zwar einer der wichtigsten Branchentitel. Doch eine Neubewertung dürfte bis spät im zweiten Halbjahr auf sich warten lassen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,75 €		 Abst. Kursziel*:
48,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,63%
Analyst Name:
Julien Dormois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

17:56 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
12.05.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
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