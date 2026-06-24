Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 38,63 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Vorab-Aussagen des Medizinkonzerns zu den Quartalszahlen am 3. August sowie Kommentare zum organischen Umsatzwachstum und den Margen lägen weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Julien Dormois in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Er rechnet mit einer weiter ordentlichen Entwicklung bei bildgebenden Verfahren und der Krebstherapie-Tochter Varian. Das Diagnostikgeschäft sollte eine geringere Bürde sein als noch im Vorquartal. Insgesamt dürften die Zahlen den gesenkten Ausblick unterstützen. Siemens Healthineers sei ein Qualitätsunternehmen. Doch eine positive Kursentwicklung der Aktie dürfte bis spät im zweiten Halbjahr auf sich warten lassen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,37 €
|Abst. Kursziel*:
45,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,37%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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