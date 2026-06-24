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Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

08:01 Uhr
Siemens Healthineers Buy
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Siemens Healthineers AG
34,16 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Vorab-Aussagen des Medizinkonzerns zu den Quartalszahlen am 3. August sowie Kommentare zum organischen Umsatzwachstum und den Margen lägen weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Julien Dormois in seinem Ausblick vom Mittwochabend. Er rechnet mit einer weiter ordentlichen Entwicklung bei bildgebenden Verfahren und der Krebstherapie-Tochter Varian. Das Diagnostikgeschäft sollte eine geringere Bürde sein als noch im Vorquartal. Insgesamt dürften die Zahlen den gesenkten Ausblick unterstützen. Siemens Healthineers sei ein Qualitätsunternehmen. Doch eine positive Kursentwicklung der Aktie dürfte bis spät im zweiten Halbjahr auf sich warten lassen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,37 €		 Abst. Kursziel*:
45,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,37%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
15.05.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
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