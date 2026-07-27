Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 42,01 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe die Erwartungen für das operative Umsatzwachstum im abgelaufenen Quartal verfehlt, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Marge dagegen habe - ohne Zollerstattung - im Rahmen der Erwartungen gelegen. Er rechnet nun mit leicht sinkender Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie im neuen Geschäftsjahr./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:22 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:22 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,04 €
|Abst. Kursziel*:
34,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,84%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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