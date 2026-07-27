DAX 25.791 +0,7%ESt50 6.402 +0,9%MSCI World 4.830 +0,2%Top 10 Crypto 8,2915 -0,8%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.530 -1,1%Euro 1,1504 -0,2%Öl 89,68 +0,7%Gold 4.058 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft 870747 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Amazon 906866 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SpaceX A42D4F Apple 865985 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzsaison: DAX fester -- Apple und Amazon: Umsatz und Gewinn über Erwartungen -- Gold, SpaceX, Intel, Meta, Strategy, Coinbase, DroneShield, HENSOLDT, Allianz, Rheinmetall im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold-Note für Siemens Healthineers-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold-Note für Siemens Healthineers-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
37,08 EUR -0,02 EUR -0,05 %
STU
finanzen.net zero
Siemens Healthineers jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 42,01 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

11:41 Uhr
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
37,08 EUR -0,02 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe die Erwartungen für das operative Umsatzwachstum im abgelaufenen Quartal verfehlt, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Marge dagegen habe - ohne Zollerstattung - im Rahmen der Erwartungen gelegen. Er rechnet nun mit leicht sinkender Konsensschätzung für das Ergebnis je Aktie im neuen Geschäftsjahr./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:22 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:22 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,04 €		 Abst. Kursziel*:
34,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,84%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

11:41 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
11:41 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
09:36 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
17.07.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Aktie unter der Lupe Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold-Note für Siemens Healthineers-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Hold-Note für Siemens Healthineers-Aktie
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag mit kaum veränderter Tendenz
finanzen.net RBC Capital Markets beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform
finanzen.net Siemens Healthineers-Aktie stabil: Wachstumserwartung erneut gesenkt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan lässt Siemens Healthineers nach Zahlen auf 'Overweight'
wikifolio Wochenschwerpunkt: Mitten im Hochsommer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform'
dpa-afx ROUNDUP/Schwache Diagnostik-Sparte: Siemens Healthineers senkt Umsatzausblick
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für Siemens Healthineers-Aktie
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen