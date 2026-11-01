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Jefferies & Company Inc.

Siemens Healthineers Buy

08:01 Uhr
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
44,42 EUR 0,16 EUR 0,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe die Erwartungen dank der massiven Erholung im Bereich medizinischer Bildgebung (Imaging) übertroffen, schrieb Julien Dormois am Sonntag in seinem Resümee. Die Sterne stünden gut für eine noch "gesündere Neubewertung"./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,21 €		 Abst. Kursziel*:
24,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,82%
Analyst Name:
Julien Dormois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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