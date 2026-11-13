Siemens Healthineers Aktie
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Marktkap. 49,19 Mrd. EURKGV 19,18
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
AI Analyse
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Ausblick des Medizintechnikkonzerns auf das kommende Jahr scheine weiter gut abgesichert, schrieb Julien Dormois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,30 €
|Abst. Kursziel*:
27,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,91%
|
Analyst Name:
Julien Dormois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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