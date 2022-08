NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Obwohl der Medizintechnikhersteller den Ausblick auf das Geschäftsjahr bestätigt habe, dürfte der Fokus am Markt auf der impliziten Senkung liegen, wenn man die höheren Antigentest-Erlöse herausrechne, schrieb Analyst James Vane-Tempest am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Allerdings hätten Wettbewerber ihre Ziele ebenfalls gesenkt, sodass die Erwartungen vorab schon gesunken sein dürften./gl/ag