Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Healthineers Buy

13:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Sam England beurteilte das zweite Geschäftsquartal am Donnerstagmorgen als schwach. Es sei geprägt von Herausforderungen im Diagnostik-Geschäft und der Inflation. Der Analystenkonsens liege bereits im Rahmen der gesenkten Jahresziele./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:35 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG