Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 39,31 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Sam England beurteilte das zweite Geschäftsquartal am Donnerstagmorgen als schwach. Es sei geprägt von Herausforderungen im Diagnostik-Geschäft und der Inflation. Der Analystenkonsens liege bereits im Rahmen der gesenkten Jahresziele./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens AG
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Buy
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
54,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,93 €
|Abst. Kursziel*:
59,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,05%
|
Analyst Name:
Sam England
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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