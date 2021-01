HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Scott Bardo zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auch weiterhin zuversichtlich für die langfristigen fundamentalen Treiber des europäischen Medizintechniksegments. Er verwies dabei auf die führenden Marktpositionen, die starken Bilanzen und ein solides Innovationspotenzial vieler Sektorunternehmen sowie auf hohe Markteintrittsbarrieren. Bei Siemens Healthineers lobte der Experte das ohnehin starke Geschäft und insbesondere die Weichenstellung durch die Varian-Übernahme./tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 16:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben