Aktie in diesem Artikel Siemens Healthineers AG 50,64 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe zuletzt erfreuliche Zahlen für das Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres veröffentlicht und einen ermutigenden Ausblick gegeben, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2023 seien nicht übermäßig anspruchsvoll, hingen aber vor allem von der zweiten Jahreshälfte ab. Deshalb und wegen der zahlreichen Herausforderungen dürfte sich die Aktie auch erst ab der Jahresmitte besser entwickeln./gl/ag

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 06:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.