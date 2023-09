Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Healthineers Buy

08:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Manager habe sich hinsichtlich der Jahresziele zuversichtlich gegeben und er rechne im bald beginnenden Geschäftsjahr 2024 mit Fortschritten hinsichtlich der Mittelfristziele, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auftragsrisiken für rund zwei Quartale gebe es in der Branche zwar wegen der laufenden Antikorruptionskampagne in China, was aber in der Folge zu einer höheren Nachfrage führen dürfte. Zudem zeige sich das Unternehmen zuversichtlich, hier wegen strenger eigener Kontrollmaßnahmen langfristig besser dazustehen als andere./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2023 / 11:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG