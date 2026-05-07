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Siemens Healthineers Aktie

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Marktkap. 39,85 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
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WKN SHL100

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ISIN DE000SHL1006

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Symbol SEMHF

Deutsche Bank AG

Siemens Healthineers Hold

14:11 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Nur unter dem Strich und unter dem Einfluss von Zins- und Steuereffekten habe der Medizintechnikkonzern die Erwartungen übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger dürften dies nicht groß wertschätzen, glaubt der Experte. Die gesenkten Jahresziele sollten seiner Einschätzung nach sinkende Marktschätzungen nach sich ziehen./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,58 €		 Abst. Kursziel*:
25,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
33,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,04%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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