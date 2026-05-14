Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 37,97 Mrd. EURKGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 42 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für die Aktien dürfte eine überdurchschnittliche Kursentwicklung weiterhin schwierig bleiben, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Selbst die gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2026 bedürften einer klaren Belebung des Wachstums sowie der Margen. Der Analyst hält auch den Marktkonsens für das Ergebnis je Aktie 2027 für ambitioniert./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
33,75 €
|Abst. Kursziel*:
12,59%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
33,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,69%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|09:41
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG