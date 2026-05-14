DAX 24.067 -1,6%ESt50 5.833 -1,7%MSCI World 4.789 -0,4%Top 10 Crypto 10,35 +2,0%Nas 26.635 +0,9%Bitcoin 69.293 -0,3%Euro 1,1628 -0,4%Öl 109,1 +3,2%Gold 4.556 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Plug Power A1JA81 Micron Technology 869020 Amazon 906866 RENK RENK73 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- SK hynix, Samsung, Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace im Fokus
Top News
Konjunktur unter Druck: Bundesregierung warnt vor deutlicher Abschwächung Konjunktur unter Druck: Bundesregierung warnt vor deutlicher Abschwächung
Uniswap: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht Uniswap: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
33,72 EUR -0,12 EUR -0,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,97 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

Deutsche Bank AG

Siemens Healthineers Hold

09:41 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
33,72 EUR -0,12 EUR -0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 42 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für die Aktien dürfte eine überdurchschnittliche Kursentwicklung weiterhin schwierig bleiben, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Selbst die gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2026 bedürften einer klaren Belebung des Wachstums sowie der Margen. Der Analyst hält auch den Marktkonsens für das Ergebnis je Aktie 2027 für ambitioniert./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,75 €		 Abst. Kursziel*:
12,59%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
33,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,69%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

09:41 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
12.05.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Aktieneinstufung Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Vormittag zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 50 Euro - 'Buy'
finanzen.net Siemens Healthineers-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Nachmittag an
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag im Aufwind
finanzen.net DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Siemens Healthineers-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, buy
EQS Group EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy
Zacks XRAY & Siemens Healthineers Secure FDA Nod for Dental-Dedicated MRI
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Purchase of Siemens Healthineers Shares in connection with Siemens Healthineers Share Programs: 1) Purchase in the amount of 200.00 EUR per month ...
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy
Zacks AVNS & Siemens Healthineers Team Up on Advanced Integrated Pain Care
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, buy
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen