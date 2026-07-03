DAX 25.784 +0,0%ESt50 6.399 -0,2%MSCI World 4.838 -0,1%Top 10 Crypto 8,2630 +2,0%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 55.092 -0,8%Euro 1,1414 -0,2%Öl 71,82 -0,2%Gold 4.155 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Micron Technology 869020 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX setzt Rekordjagd fort -- Mega-Deal perfekt: Continental verkauft ContiTech -- SK hynix, Allianz, Infineon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, DroneShield, BASF im Fokus
Top News
Euro: Wie ist der kräftige Dämpfer zu deuten? Euro: Wie ist der kräftige Dämpfer zu deuten?
Neue Bestmarken: DAX weiter auf Rekordjagd - 26.000-Punkte-Marke im Visier Neue Bestmarken: DAX weiter auf Rekordjagd - 26.000-Punkte-Marke im Visier
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
35,05 EUR +0,20 EUR +0,57 %
STU
finanzen.net zero
Siemens Healthineers jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 39,14 Mrd. EUR

KGV 24,04 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

Deutsche Bank AG

Siemens Healthineers Hold

12:36 Uhr
Siemens Healthineers Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
35,05 EUR 0,20 EUR 0,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Für das vergangene Geschäftsquartal erwartet Falko Friedrichs ein fünfprozentiges organisches Umsatzwachstum, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Dagegen sollten das operative Ergebnis (Ebit) und mehr noch das bereinigte Ergebnis je Aktie deutlich zurückgegangen sein - vor allem wegen der inflationären Kostenentwicklung im Zuge des Nahost-Kriegs sowie der Gewinnerosion im Diagnostikgeschäft, die dem harten Wettbewerb in China geschuldet sei. Die bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr sollten bestätigt werden. Um diese zu erreichen, müssten sich aber die Margen im laufenden Schlussquartal verbessern./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Hold

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
35,36 €		 Abst. Kursziel*:
7,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,42%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

12:36 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
15.05.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
14.05.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Aktie unter die Lupe Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Siemens Healthineers-Aktie Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Siemens Healthineers-Aktie
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX startet im Plus
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: LUS-DAX zum Start des Montagshandels wenig bewegt
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers steigt am Montagvormittag
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt Stellung am Freitagnachmittag
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im DAX
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX in Grün
finanzen.net DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr eingebracht
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, buy
EQS Group EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen